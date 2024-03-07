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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский вручил еще 30 сертификатов на жилье Героям Украины и семьям павших воинов

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на жилье Героям Украины и семьям павших воинов

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 12:19  •  14591 просмотра

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Президент Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов, удостоенных этого звания посмертно.

Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир Героям Украины и членам семей павших воинов, которые удостоены этого звания посмертно, передает УНН.

"Сегодня имею честь передать сертификаты на квартиры еще 30 Героям Украины и семьям погибших Героев. Это воины Вооруженных Сил Украины, нашей Национальной гвардии - сержанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что настоящая память о героях всегда базируется на двух элементах: на чувстве благодарности и уважения ко всему, что сделано ради государства и людей.

"Украина никогда не потеряет этого ощущения и всегда будет благодарной, всегда будет уважать своих героев. Каждого и каждую, кто стал на защиту Украины. Всех, кто стал образцовым воином. Каждого, чей личный выбор смелости и чьи героические поступки помогли Украине выстоять на пути независимости", - отметил Зеленский.

Дополнение

19 января Зеленский также вручал еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев.

Также вручение сертификатов происходило, в частности 3 февраля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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