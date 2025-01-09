Зеленський сьогодні проведе зустріч із прем’єркою Італії Мелоні
Київ • УНН
Президент України проведе зустріч з Джорджією Мелоні у Палаццо Кіджі 9 січня о 20:30 за київським часом. Наступного дня запланована зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, зустрінеться із прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Наразі невідомо, що обговорять лідери двох країн. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, сьогодні очікується прибуття Зеленського до офіційної резиденції прем’єра Італії палацу Палаццо Кіджі о 19:30 (20:30 за Києвом), де зустрінеться із Джорджією Мелоні. Деталі зустрічі лідерів двох держав не повідомляється.
На завтра, 10 січня, у Зеленського о 10:00 (11:00 за Києвом) запланована зустріч із президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден в останню мить скасував свій візит до Італії, де мав провести низку зустрічей в тому числі заключну із Президентом України Володимиром Зеленським. Причиною скасування візиту є лісові пожежі у США.