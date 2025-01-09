Зеленский сегодня проведет встречу с премьером Италии Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Пока неизвестно, что обсудят лидеры двух стран. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня ожидается прибытие Зеленского в официальную резиденцию премьера Италии дворец Палаццо Киджи в 19:30 (20:30 по Киеву), где встретится с Джорджией Мелони. Детали встречи лидеров двух государств не сообщается.

На завтра, 10 января, у Зеленского в 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Напомним

Президент США Джо Байден в последний момент отменил свой визит в Италию, где должен был провести ряд встреч в том числе заключительную с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Причиной отмены визита являются лесные пожары в США.