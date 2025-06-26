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Зеленський: “путін мріє про розділену Європу, але сьогодні вона сильніша, ніж будь-коли”

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до рішучішого спротиву російській агресії та посилення санкційного тиску. Він наголосив на важливості підтримки України на шляху до членства в ЄС.

Зеленський: “путін мріє про розділену Європу, але сьогодні вона сильніша, ніж будь-коли”

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до рішучішого спротиву російській агресії, посилення санкційного тиску та активної підтримки України на шляху до членства в ЄС. Він наголосив, що саме єдність Європи та збереження стабільної оборони можуть стати запорукою справедливого миру. Про це Зеленський сказав під час звернення до учасників засідання Європейської ради, передає УНН.

Важливо не забувати, що війна, яку росія принесла у Європу, усе ще триває. І в москві досі є плани розширити цей тиск проти нас в Україні, а також проти європейських країн і самого Європейського Союзу. Це мрія путіна – бачити розділену Європу, де маргінальні голоси здобувають вплив і виступають не за єдність, а за розкол. Саме тому росія підтримує будь-кого – хай якими б радикальними вони були, – хто намагається послабити Європу зсередини. Більшість із вас чітко бачать цю загрозу й протистоять їй. І завдяки цьому сьогоднішня Європа значно сильніша, ніж була п’ять років тому. Саме це дає нам єдність 

- сказав Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що світ, безперечно, є нестабільним, але Європейський Союз залишається потужною глобальною силою, яка може захищати – і захищає – європейські цінності та інтереси.

Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде росія, не поширювалася далі, та у просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо. Україна готова до справедливого миру. Україна готова до припинення вогню. Саме росія блокує все. І саме тому тиск має посилюватися 

- додав Зеленський.

За його словами, санкції проти росії залишаються одним із найефективніших інструментів обмеження її агресії. Тому зараз необхідний справді потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти росії.

Ключовими цілями мають стати російська торгівля нафтою, її тіньовий танкерний флот, російські банки та інші фінансові інструменти, а також ланцюги постачання, які забезпечують обладнання чи деталі для виробництва зброї. Ми також повинні розширити санкції не тільки проти російських танкерів, а й проти їхніх капітанів і терміналів, які росія використовує для транспортування нафти.Факти очевидні: щоб зменшився апетит росії до війни, мають зменшитися її нафтові прибутки. Тож, будь ласка, підтримайте подальші кроки для зниження цінової стелі на російську нафту. Авжеж, стеля в 45 доларів може допомогти наблизити мир. Але для справжнього, тривалого миру – і ми поділилися цим учора з усіма партнерами, партнерами з Європи та США, – необхідно встановити ціну в 30 доларів за барель, щоб заблокувати можливість росії фінансувати свою агресію

- зазначив Президент.

Він також наголосив, що росія чинить тиск через непередбачуваність і хаос, тому необхідно, щоб європейська оборона від російської агресії залишалася стабільною та надійною.

Це означає продовження замороження російських активів і подальше використання цих заморожених активів для фінансування потреб України. Бюджетна підтримка також залишається для нас життєво важливою. Кожен із вас розуміє, що війна створює бюджетний дефіцит, і жодна європейська країна, перебуваючи під постійними російськими атаками, не змогла б самостійно впоратися з таким дефіцитом. Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку для покриття наших бюджетних потреб, особливо на наступний рік

- зазначив глава держави.

Окрім того, за його словами, не менш важливим є прогрес України у євроінтеграції.

Україна виконує всі свої зобов’язання щодо вступу до ЄС. І ми справді так вважаємо – ми виконуємо кожну вимогу, зокрема щодо відносин із нашими сусідами. Тому буде справедливо, якщо ми отримаємо у відповідь чіткі сигнали підтримки від ЄС – сигнали, які визнають наш прогрес. Зараз необхідний чіткий політичний сигнал, що Україна впевнено рухається європейським шляхом і що Європа дотримує своїх обіцянок. Будь-яке зволікання з боку Європи на цьому етапі може створити глобальний прецедент – підставу сумніватись у словах і зобов'язаннях Європи. Ми виконуємо свою частину роботи. І справедливо очікувати позитивної відповіді. Тому відкриття першого кластера "Основи" в переговорному процесі може бути більше ніж просто технічним кроком. Це було б політичним рішенням, яке визначає майбутню інтеграцію України з Європою

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Європейська Рада у четвер, 26 червня, не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України за результатами саміту ЄС в Брюсселі. За проголосували 26 країн з 27. Проти був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
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