Зеленский: "путин мечтает о разделённой Европе, но сегодня она сильнее, чем когда-либо"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительному сопротивлению российской агрессии, усилению санкционного давления и активной поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Он подчеркнул, что именно единство Европы и сохранение стабильной обороны могут стать залогом справедливого мира. Об этом Зеленский сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета, передает УНН.

Важно не забывать, что война, которую россия принесла в Европу, все еще продолжается. И в москве до сих пор есть планы расширить это давление против нас в Украине, а также против европейских стран и самого Европейского Союза. Это мечта путина – видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Именно поэтому россия поддерживает любого – какими бы радикальными они ни были, – кто пытается ослабить Европу изнутри. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей. И благодаря этому сегодняшняя Европа значительно сильнее, чем была пять лет назад. Именно это дает нам единство - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что мир, безусловно, нестабилен, но Европейский Союз остается мощной глобальной силой, которая может защищать – и защищает – европейские ценности и интересы.

Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно. Украина готова к справедливому миру. Украина готова к прекращению огня. Именно россия блокирует все. И именно поэтому давление должно усиливаться - добавил Зеленский.

По его словам, санкции против россии остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Поэтому сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против россии.

Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепочки поставок, обеспечивающие оборудование или детали для производства оружия. Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит россии к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Так что, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Конечно, потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира – и мы поделились этим вчера со всеми партнерами, партнерами из Европы и США, – необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность россии финансировать свою агрессию. - отметил Президент.

Он также подчеркнул, что россия оказывает давление посредством непредсказуемости и хаоса, поэтому необходимо, чтобы европейская оборона от российской агрессии оставалась стабильной и надежной.

Это означает продолжение замораживания российских активов и дальнейшее использование этих замороженных активов для финансирования потребностей Украины. Бюджетная поддержка также остается для нас жизненно важной. Каждый из вас понимает, что война создает бюджетный дефицит, и ни одна европейская страна, находясь под постоянными российскими атаками, не смогла бы самостоятельно справиться с таким дефицитом. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год. - отметил глава государства.

Кроме того, по его словам, не менее важным является прогресс Украины в евроинтеграции.

Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. И мы действительно так считаем – мы выполняем каждое требование, в частности, относительно отношений с нашими соседями. Поэтому будет справедливо, если мы получим в ответ четкие сигналы поддержки от ЕС – сигналы, которые признают наш прогресс. Сейчас необходим четкий политический сигнал, что Украина уверенно движется европейским путем и что Европа держит свои обещания. Любое промедление со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент – основание сомневаться в словах и обязательствах Европы. Мы выполняем свою часть работы. И справедливо ожидать положительного ответа. Поэтому открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше, чем просто техническим шагом. Это было бы политическим решением, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой. - отметил Президент.

Напомним

Европейский Совет в четверг, 26 июня, не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины по результатам саммита ЕС в Брюсселе. За проголосовали 26 стран из 27. Против был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.