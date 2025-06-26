Зеленский: "путин мечтает о разделённой Европе, но сегодня она сильнее, чем когда-либо"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительному сопротивлению российской агрессии и усилению санкционного давления. Он подчеркнул важность поддержки Украины на пути к членству в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз к более решительному сопротивлению российской агрессии, усилению санкционного давления и активной поддержке Украины на пути к членству в ЕС. Он подчеркнул, что именно единство Европы и сохранение стабильной обороны могут стать залогом справедливого мира. Об этом Зеленский сказал во время обращения к участникам заседания Европейского совета, передает УНН.
Важно не забывать, что война, которую россия принесла в Европу, все еще продолжается. И в москве до сих пор есть планы расширить это давление против нас в Украине, а также против европейских стран и самого Европейского Союза. Это мечта путина – видеть разделенную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол. Именно поэтому россия поддерживает любого – какими бы радикальными они ни были, – кто пытается ослабить Европу изнутри. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей. И благодаря этому сегодняшняя Европа значительно сильнее, чем была пять лет назад. Именно это дает нам единство
Детали
Он отметил, что мир, безусловно, нестабилен, но Европейский Союз остается мощной глобальной силой, которая может защищать – и защищает – европейские ценности и интересы.
Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно. Украина готова к справедливому миру. Украина готова к прекращению огня. Именно россия блокирует все. И именно поэтому давление должно усиливаться
По его словам, санкции против россии остаются одним из самых эффективных инструментов ограничения ее агрессии. Поэтому сейчас необходим действительно мощный 18-й пакет санкций ЕС против россии.
Ключевыми целями должны стать российская торговля нефтью, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые инструменты, а также цепочки поставок, обеспечивающие оборудование или детали для производства оружия. Мы также должны расширить санкции не только против российских танкеров, но и против их капитанов и терминалов, которые россия использует для транспортировки нефти. Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит россии к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Так что, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Конечно, потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира – и мы поделились этим вчера со всеми партнерами, партнерами из Европы и США, – необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность россии финансировать свою агрессию.
Он также подчеркнул, что россия оказывает давление посредством непредсказуемости и хаоса, поэтому необходимо, чтобы европейская оборона от российской агрессии оставалась стабильной и надежной.
Это означает продолжение замораживания российских активов и дальнейшее использование этих замороженных активов для финансирования потребностей Украины. Бюджетная поддержка также остается для нас жизненно важной. Каждый из вас понимает, что война создает бюджетный дефицит, и ни одна европейская страна, находясь под постоянными российскими атаками, не смогла бы самостоятельно справиться с таким дефицитом. Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год.
Кроме того, по его словам, не менее важным является прогресс Украины в евроинтеграции.
Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. И мы действительно так считаем – мы выполняем каждое требование, в частности, относительно отношений с нашими соседями. Поэтому будет справедливо, если мы получим в ответ четкие сигналы поддержки от ЕС – сигналы, которые признают наш прогресс. Сейчас необходим четкий политический сигнал, что Украина уверенно движется европейским путем и что Европа держит свои обещания. Любое промедление со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент – основание сомневаться в словах и обязательствах Европы. Мы выполняем свою часть работы. И справедливо ожидать положительного ответа. Поэтому открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше, чем просто техническим шагом. Это было бы политическим решением, которое определяет будущую интеграцию Украины с Европой.
Напомним
Европейский Совет в четверг, 26 июня, не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины по результатам саммита ЕС в Брюсселе. За проголосовали 26 стран из 27. Против был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.