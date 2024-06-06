Зеленський та перша леді прибули до Франції
Київ • УНН
Президент Зеленський та перша леді прибули до Нормандії, Франція, для участі у важливих заходах та зустрічах, спрямованих на зміцнення України, відзначення 80-ї річниці висадки союзників.
Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Нормандії у Франції, на важливі події та зустрічі, спрямовані на зміцнення України, про що Глава держави повідомив у четвер, пише УНН.
Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз
80-річчя висадки союзників у Нормандії: Байден виступить у Франції з промовою про демократію05.06.24, 10:45 • 24032 перегляди