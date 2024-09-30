Зеленський провів Ставку: говорили про комплектування бригад, закупівлю зброї та техніки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яка була присвячена комплектуванню бригад та закупівлі та постачанню зброї та техніки для українських воїнів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані

Він додав, що сьогодні обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем ситуацію на різних напрямках, подальші та конкретні завдання.

Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном