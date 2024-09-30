Зеленский провел Ставку: говорили о комплектовании бригад, закупке оружия и техники

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которая была посвящена комплектованию бригад и закупке и поставке оружия и техники для украинских воинов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Провел сегодня Ставку. Несколько ключевых вопросов. Первое - комплектование бригад. Второе - оружие и техника для наших воинов, закупка и поставки. Еще сегодня отдельно обсудили с министром обороны Украины Умеровым выполнение контрактов и то, как работают институты в системе Министерства обороны. Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем ситуацию на разных направлениях, дальнейшие и конкретные задачи.

Очень непростая ситуация. Самое главное - давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели - реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас надо максимально поработать перед «Рамштайном - сказал Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Зеленский представил План победы США и объяснил каждый его пункт. Он также сообщил о подготовке к встрече в Германии в формате «Рамштайн» для обсуждения деталей плана.