Зеленський прокоментував зміни в уряді: "ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави"

Президент України Володимир Зеленський коментуючи відставки та нові призначення в Кабінеті міністрів заявив, що Україні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.

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Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців 4,5 роки, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія - не є виключенням