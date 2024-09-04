Зеленський прокоментував зміни в уряді: "ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави"
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував відставки та нові призначення в уряді. Він заявив, що ці кроки пов'язані з посиленням держави на різних напрямках, включаючи міжнародну політику та дипломатію.
Президент України Володимир Зеленський коментуючи відставки та нові призначення в Кабінеті міністрів заявив, що Україні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом, передає УНН.
Деталі
Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців 4,5 роки, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках, міжнародна політика, дипломатія - не є виключенням
Нагадаємо
Сьогодні Верховна Рада відправила у відставку чотирьох міністрів: міністра юстиції Дениса Малюську, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольгу Стефанішину, та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.