Зеленский прокомментировал изменения в правительстве: «эти шаги связаны с усилением нашего государства»
Киев • УНН
Президент Зеленский прокомментировал отставки и новые назначения в правительстве. Он заявил, что эти шаги связаны с усилением государства на разных направлениях, включая международную политику и дипломатию.
Президент Украины Владимир Зеленский комментируя отставки и новые назначения в Кабинете министров заявил, что Украине нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. Об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, передает УНН.
Детали
Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины, ради украинцев 4,5 года, а кто-то 5 лет были министрами. Нам сегодня нужна новая энергия и эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях, международная политика, дипломатия - не является исключением
Напомним,
Сегодня Верховная Рада отправила в отставку четырех министров: министра юстиции Дениса Малюську, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину, и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.