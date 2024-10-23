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Зеленський про Ставку: найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині

Київ • УНН

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Президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Сирського щодо ситуації на фронті та курської операції. Найбільше уваги приділено складним напрямкам на Донеччині та потребам воїнів.

Зеленський про Ставку: найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та курської операції. Президент зазначив, що найбільше уваги було приділено складним напрямкам на Донеччині, а також потребам воїнів. Про це президент заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити. Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку. Була доповідь Головкома Сирського – фронт і курська операція. Найбільше уваги – складним напрямкам на Донеччині. А також потребам наших воїнів, наших бойових бригад в оперативності постачання від партнерів. Оперативність завжди означає більший результат

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення ударів росії по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках23.10.24, 17:04 • 17316 переглядiв

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