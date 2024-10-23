Зеленский о Ставке: больше всего внимания - сложным направлениям в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад главнокомандующего Александра Сирского о ситуации на фронте и курской операции. Президент отметил, что больше всего внимания было уделено сложным направлениям в Донецкой области, а также потребностям воинов. Об этом президент заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по текущим вопросам и некоторым неотложным решениям, которые нужно принять. Также было совещание с секретарем СНБО Александром Литвиненко о контроле за выполнением решений СНБО и подготовке некоторых военных вопросов на следующую Ставку. Был доклад Главкома Сырского - фронт и курская операция. Больше всего внимания - сложным направлениям в Донецкой области. А также потребностям наших воинов, наших боевых бригад в оперативности поставок от партнеров. Оперативность всегда означает больший результат - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение ударов россии по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

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