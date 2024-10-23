Генштаб о ситуации на фронте: количество боев возросло до 79, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях

Количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 79, особенно активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, передает УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 79. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях... По имеющейся информации в настоящее время, россияне нанесли 19 авиаударов по территории Курской области рф, применив 27 КАБ - говорится в сводке.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отбили три атаки россиян в районе Волчанска, еще один бой до сих пор продолжается.

Два штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Песчаного и Вишневого на Купянском направлении. Вблизи Кругляковки, Степной Новоселовки и Лозовой идет еще четыре боя. Враг нанес авиаудар в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно атаковал в районах Грековки и Тернов. Также нанес авиаудары в районах населенных пунктов Твердохлебово и Лиман.

Продолжается один бой в районе Григорьевки на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Часового Яра.

На Торецком направлении противник три раза безуспешно атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Нелиповки.

Горячее всего на Покровском направлении. В районе Селидово с начала суток враг атаковал уже 15 раз, 10 атак отбито, идут ожесточенные бои. Также противник совершил девять попыток штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Сухой Яр и Крутой Яр, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении продолжается три боестолкновения в районах Звездного и Катериновки. Шестнадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками в районах населенных пунктов Новодмитровка, Кременная Балка, Острое, Дальнее и Антоновка.

На Времовском направлении продолжаются три штурмовые действия противника вблизи Новоукраинки и Золотой Нивы, еще одна атака противника в районе Богоявленки уже отбита.

На Ореховском направлении одна атака врага успешно отражена нашими защитниками в районе Новоданиловки. Захватчики активно применяют авиацию по району населенного пункта Малая Токмачка, здесь противник сбросил уже 13 авиабомб.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна атака, в то же время враг нанес авиационный удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Львов.

Генштаб: более половины боев - на Покровском и Кураховском направлениях, враг бьет авиаракетами по Часовому Яру