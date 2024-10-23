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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 17316 перегляди

За добу відбулося 79 бойових зіткнень, найактивніше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог застосовує авіацію, зокрема КАБи, та здійснює атаки на всіх напрямках сходу і півдня України.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 79, особливо активно ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, передає УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 79. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках... За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали 19 авіаударів по території Курської області рф, застосувавши 27 КАБ 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно атакував в районах Греківки та Тернів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове та Лиман.

Триває один бій в районі Григорівки на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник три рази безуспішно атакував позиції наших військ в районах Торецька та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районі Селідового від початку доби ворог атакував вже 15 разів, 10 атак відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив дев’ять спроб штурму українських позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Сухий Яр та Крутий Яр, три боєзіткнення досі тривають.

На Курахівському напрямку триває три боєзіткнення в районах Зоряного та Катеринівки. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Новодмитрівка, Кремінна Балка, Гостре, Дальнє та Антонівка.

На Времівському напрямку тривають три штурмові дії противника поблизу Новоукраїнки та Золотої Ниви, ще одну атаку противника в районі Богоявленки вже відбито.

На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по району населеного пункту Мала Токмачка, тут противник скинув вже 13 авіабомб.

На Придніпровському напрямку нашими оборонцями відбито одну атаку, в той же час ворог завдав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.

Генштаб: понад половина боїв - на Покровському та Курахівському напрямках, ворог б'є авіаракетами по Часовому Яру22.10.24, 16:28 • 25067 переглядiв

Антоніна Туманова

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