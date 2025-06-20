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"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт": Зеленський після нічної атаки рф наголосив на потребі сильної відповіді

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія продовжує цілеспрямований терор, вдаривши по Одесі та Харкову понад 20 дронами. Він закликав до відчутної відповіді, яка вдарить по можливостях рф фінансувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт": Зеленський після нічної атаки рф наголосив на потребі сильної відповіді

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну, вказавши, що росія продовжує тактику цілеспрямованого терору і наголосивши на необхідності відчутної відповіді, яка вдарить по можливостях росії продовжувати війну, пише УНН.

Деталі

"Уночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що "всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди"". "Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі", - зазначив Президент.

росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій росії та її можливостях продовжувати війну. Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні

- наголосив Зеленський.

70 з 86 ворожих дронів знешкодили над Україною за ніч20.06.25, 08:08 • 2178 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Шахед-136
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
Харків
Tesla
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