"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт": Зеленський після нічної атаки рф наголосив на потребі сильної відповіді

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку рф на Україну, вказавши, що росія продовжує тактику цілеспрямованого терору і наголосивши на необхідності відчутної відповіді, яка вдарить по можливостях росії продовжувати війну, пише УНН.

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"Уночі росіяни масовано вдарили по Одесі, Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами. Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський у соцмережах.

Він вказав, що "всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди"". "Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі", - зазначив Президент.

росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій росії та її можливостях продовжувати війну. Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні - наголосив Зеленський.

70 з 86 ворожих дронів знешкодили над Україною за ніч