"Страны "семерки" и ЕС знают рецепт": Зеленский после ночной атаки рф подчеркнул необходимость сильного ответа

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на Украину, указав, что россия продолжает тактику целенаправленного террора и подчеркнув необходимость ощутимого ответа, который ударит по возможностям россии продолжать войну, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне массированно ударили по Одессе, Харькову и их пригородам более чем 20 ударными дронами. Ранены около 20 человек, среди которых двое детей: девочки 12 и 17 лет и трое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела. К сожалению, известно об одном погибшем в Одессе. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в соцсетях.

Он указал, что "всего по Украине этой ночью было запущено 86 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды"". "Снова горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Спасибо спасателям: 132 работника и более 30 единиц техники было развернуто на местах. На Харьковщине работы продолжаются до сих пор", - отметил Президент.

россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей россии и ее возможностям продолжать войну. Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине - подчеркнул Зеленский.

70 из 86 вражеских дронов обезврежены над Украиной за ночь