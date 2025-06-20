70 из 86 вражеских дронов обезврежены над Украиной за ночь

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
Эксклюзив
06:00 • 718 просмотра
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи
19 июня, 17:11 • 26365 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Эксклюзив
19 июня, 14:14 • 84276 просмотра
"Банки финансовой инклюзии - это прогресс, но безопасность должна быть приоритетом" - финтех-эксперт Елена Соседка предупреждает о мошенничестве
Эксклюзив
19 июня, 13:56 • 87621 просмотра
ГОСТ vs ДСТУ: почему переход на современные стандарты в авиации может продлиться до 2030 года
Эксклюзив
19 июня, 13:07 • 86826 просмотра
"Позорное поведение, уклонист": что думают избиратели 67-го округа о своем нардепе Сергее Кузьминых (ВИДЕО)
19 июня, 11:44 • 91837 просмотра
Украинские защитники возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
19 июня, 10:50 • 162688 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать
Эксклюзив
19 июня, 07:33 • 71653 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
19 июня, 05:33 • 147399 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 231368 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
7.9м/с
60%
746мм
Популярные новости
Израиль ударил по подземному бункеру, где может скрываться верховный лидер Ирана Хаменеи - Clash Report19 июня, 21:34 • 18539 просмотра
Россия атаковала Одессу и Сумы ударными дронами: в городах возникли пожары19 июня, 22:39 • 9752 просмотра
Ночная атака на Украину: появились кадры последствий ударов по Одессе и Харькову19 июня, 23:45 • 32079 просмотра
Кислица: Если Украина падет, Америка великой не будет01:59 • 13214 просмотра
Сотрудника ТЦК будут судить за внесение ложных данных в реестр "Обериг": подробности дела02:48 • 7566 просмотра
публикации
Недвижимость у родителей, родственники в РФ и связи с криминалом — что известно о НАБУшниках и прокурорах в конкурсе на директора БЭБ19 июня, 12:44 • 118740 просмотра
Прозрачное управление, независимый аудит, новые правила отбора руководителя: что изменит закон о реформе АРМА19 июня, 12:22 • 131751 просмотра
В Раде осталось рекордно малое количество нардепов: чего стоит ожидать19 июня, 10:50 • 162688 просмотра
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19 июня, 08:45 • 191115 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда19 июня, 06:36 • 197884 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Германия
Реклама
УНН Lite
Суд разрешил доступ к сообщениям Свифт и Лайвли по делу против Болдони19 июня, 14:51 • 44914 просмотра
В Литве бурая медведица два дня разгуливала по улицам столицы: охотники не выполнили приказ правительства убить животное19 июня, 12:42 • 67839 просмотра
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 189617 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 236137 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 224826 просмотра
Актуальное
Ми-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Микоян МиГ-29
Сухой Су-24

70 из 86 вражеских дронов обезврежены над Украиной за ночь

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Силы обороны Украины отражали ночную атаку 86 дронов типа Shahed и имитаторов. Обезврежено 70 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны.

70 из 86 вражеских дронов обезврежены над Украиной за ночь

россия ночью запустила по Украине 86 дронов, 70 из них обезврежены, в том числе 34 сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 июня враг атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 - сбито огневыми средствами поражения, 36 - локационно утрачены/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", - говорится в сообщении.

Одесса под ударом: повреждено 7 домов, пострадали 13 человек - ГСЧС20.06.25, 05:30 • 2108 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9