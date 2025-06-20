70 из 86 вражеских дронов обезврежены над Украиной за ночь

россия ночью запустила по Украине 86 дронов, 70 из них обезврежены, в том числе 34 сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 июня враг атаковал 86-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 70 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 34 - сбито огневыми средствами поражения, 36 - локационно утрачены/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях", - говорится в сообщении.

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