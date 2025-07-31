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Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків на оборону

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Президент Зеленський підписав законопроєкт про збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень. Кошти підуть на виплати військовим, закупівлю озброєння та інші потреби армії.

Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків на оборону

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень, передає УНН.

Сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. Щойно теж підписав, і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв 

- повідомив Зеленський.

Рада збільшила видатки на оборону31.07.25, 13:55 • 12178 переглядiв

Доповнення

Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2025, збільшивши видатки на оборону на 412 мільярдів гривень.

Ці кошти дозволять забезпечити стабільне фінансування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони, а також посилити виробництво й закупівлю озброєння:

• 115 млрд грн спрямують на своєчасне та гарантоване грошове забезпечення військовослужбовців;

• 216 млрд грн — на закупівлю й виробництво озброєння, військової техніки та дронів;

• решта суми — на інші першочергові потреби українського війська.

Анна Мурашко

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