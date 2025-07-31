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Видатки на оборону збільшено, 115 млрд грн підуть на виплати військовим - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2025, збільшивши видатки на оборону на 412 мільярдів гривень. Кошти підуть на грошове забезпечення військових, закупівлю озброєння та інші потреби армії.

Видатки на оборону збільшено, 115 млрд грн підуть на виплати військовим - Шмигаль

Ухвалений парламентом закон про збільшення видатків на оборону забезпечить вчасні виплати для військовослужбовців - на це спрямовано 115 млрд грн, заявив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram у четвер, пише УНН.

Про це пише УНН, посилаючись на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля в соцмережах.  

Деталі

Верховна Рада підтримала закон, що забезпечить вчасні виплати для військовослужбовців

- наголосив Шмигаль.

Очікується, що стабільне фінансування Збройних Сил України та інших складових Сил оборони, посилення виробництва й закупівлі озброєння, забезпечать наступні кошти. Загалом ідеться про 412 млрд гривень:

  • 115 млрд грн спрямують на своєчасне та гарантоване грошове забезпечення військовослужбовців;
    • 216 млрд грн — на закупівлю й виробництво озброєння, військової техніки та дронів.

      Решта суми — на інші першочергові потреби українського війська.

      Підтримуємо наших захисників і захисниць, зміцнюємо оборону та разом наближаємо наше мирне майбутнє

      - додав Шмигаль.

      Нагадаємо

      Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що Україні для закриття прогалини у питанні оборонних закупівель цього року потрібно 6 мільярдів доларів. 

      Ігор Тележніков

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