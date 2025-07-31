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Рада увеличила оборонные расходы на 412 млрд гривен: на что пойдут средства

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2025, увеличив расходы на оборону на 412 миллиардов гривен. Средства пойдут на денежное обеспечение военных, закупку вооружения и другие нужды армии.

Рада увеличила оборонные расходы на 412 млрд гривен: на что пойдут средства

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил о необходимости предупреждения задолженности перед военнослужащими по денежному обеспечению.

Верховная Рада поддержала закон о дополнительном финансировании сектора безопасности и обороны. 

Об этом пишет УНН, ссылаясь на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в соцсетях.  

Детали

Верховная Рада поддержала закон, который обеспечит своевременные выплаты для военнослужащих

- подчеркнул Шмыгаль.

Ожидается, что стабильное финансирование Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны, усиление производства и закупки вооружения, обеспечат следующие средства. В общей сложности речь идет о 412 млрд гривен:

  • 115 млрд грн направят на своевременное и гарантированное денежное обеспечение военнослужащих;
    • 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

      Остальная сумма — на другие первоочередные нужды украинского войска.

      Поддерживаем наших защитников и защитниц, укрепляем оборону и вместе приближаем наше мирное будущее

      - добавил Шмыгаль.

      Напомним

      Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине для закрытия пробела в вопросе оборонных закупок в этом году нужно 6 миллиардов долларов. 

      Лилия Подоляк

      Войнаполитика
      Верховная Рада
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Денис Шмыгаль