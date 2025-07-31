Рада увеличила оборонные расходы на 412 млрд гривен: на что пойдут средства
Киев • УНН
Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2025, увеличив расходы на оборону на 412 миллиардов гривен. Средства пойдут на денежное обеспечение военных, закупку вооружения и другие нужды армии.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил о необходимости предупреждения задолженности перед военнослужащими по денежному обеспечению.
Верховная Рада поддержала закон о дополнительном финансировании сектора безопасности и обороны.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в соцсетях.
Детали
Верховная Рада поддержала закон, который обеспечит своевременные выплаты для военнослужащих
Ожидается, что стабильное финансирование Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны, усиление производства и закупки вооружения, обеспечат следующие средства. В общей сложности речь идет о 412 млрд гривен:
- 115 млрд грн направят на своевременное и гарантированное денежное обеспечение военнослужащих;
- 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.
Остальная сумма — на другие первоочередные нужды украинского войска.
Поддерживаем наших защитников и защитниц, укрепляем оборону и вместе приближаем наше мирное будущее
Напомним
Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине для закрытия пробела в вопросе оборонных закупок в этом году нужно 6 миллиардов долларов.