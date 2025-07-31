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Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Президент Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону на 412 миллиардов гривен. Средства пойдут на выплаты военным, закупку вооружения и другие нужды армии.

Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на оборону на 412 миллиардов гривен, передает УНН.

Сегодня есть еще очень важные решения. Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Чрезвычайно важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев 

- сообщил Зеленский.

Рада увеличила расходы на оборону31.07.25, 13:55 • 12111 просмотров

Дополнение

Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2025, увеличив расходы на оборону на 412 миллиардов гривен.

Эти средства позволят обеспечить стабильное финансирование Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны, а также усилить производство и закупку вооружения:

• 115 млрд грн направят на своевременное и гарантированное денежное обеспечение военнослужащих;

• 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

• остальная сумма — на другие первоочередные нужды украинской армии.

Анна Мурашко

Войнаполитика
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Украина