Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства, які передбачає ратифікація Римського статуту

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4810 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14700 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31256 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47055 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81962 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66681 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78891 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93957 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87384 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178851 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24914 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11696 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10324 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9400 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4776 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31250 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178848 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334821 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268500 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1678 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47052 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18384 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23493 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29165 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства, які передбачає ратифікація Римського статуту

Київ • УНН

 • 14321 перегляди

Президент підписав закон, що приводить Кримінальний кодекс у відповідність до Римського статуту МКС. Документ посилює покарання за агресію та вводить нову статтю "Злочини проти людяності".

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства, які передбачає ратифікація Римського статуту

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який приводить  положення  Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечує кримінально-правового переслідування за найтяжчі міжнародні злочини.  Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа №11484

Закон має назву "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього". 

Він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Згідно з документом, змінюються назви деяких статей Кримінального кодексу. Зокрема, статтю 437 "Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни" замінили на "Злочин агресії" - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, що каратиметься більш суворим покаранням - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років (наразі від 7 до 12 років), а також за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років, або довічним позбавленням волі (наразі від 10 до 12 років).

Також змінюється назва 438 статті "Порушення законів та звичаїв війни" на "Воєнні злочини". Покарання у цій статті не змінюється.

Крім того, Кримінальний кодекс доповнюється новими статтями, зокрема "Злочини проти людяності", тобто умисне вчинення в межах усвідомленого широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення, яке виражається в:

  • переслідування будь-якої групи або спільноти, яка може бути ідентифікована, тобто обмеження основних прав людини за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, статевими або іншими підставами (ознаками) дискримінації, визначеними міжнародним правом як неприпустимі;
  • депортації населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, на територію іншої держави;
  • насильницького переміщення населення, тобто примусового і за відсутності підстав, передбачених міжнародним правом, переміщення (виселення) однієї чи більше осіб з місцевості, на території якої вони законно перебували, до іншої місцевості у межах однієї держави;
  • зґвалтування, сексуальної експлуатації, примушування до зайняття проституцією, примусової вагітності, примусової стерилізації або будь-яких інших форм сексуального насильства;
  • рабства або торгівлі людьми;
  • насильницького зникнення;
  • незаконного позбавлення волі;
  • катування;
  • інших умисних нелюдських діянь подібного характеру, які супроводжуються заподіянням сильних страждань або тяжких тілесних ушкоджень чи серйозної шкоди психічному або фізичному здоров’ю.

За такі кримінальні порушення передбачається відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту 281 голосом. Перед голосуванням депутатам передали листи підтримки від Генштабу та Буданова, хоча дискусія була напруженою з аргументами за і проти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний штаб Збройних сил України
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78