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Зеленский подписал закон об изменениях в уголовное законодательство, которые предусматривает ратификация Римского статута

Зеленский подписал закон об изменениях в уголовное законодательство, которые предусматривает ратификация Римского статута

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 07:55  •  7105 просмотра

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Президент подписал закон, приводящий Уголовный кодекс в соответствие с Римским статутом МУС. Документ ужесточает наказание за агрессию и вводит новую статью «Преступления против человечности».

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который приводит  положения  Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечивает уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа №11484

Закон называется "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему". 

Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. 

Согласно документу, меняют названия некоторых статей Уголовного кодекса. В частности, статью 437 "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" заменили на "Преступление агрессии" - планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта, а также участие в заговоре, направленном на совершение таких действий, что будет караться более суровым наказанием - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (сейчас от 7 до 12 лет), а также за ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы (сейчас от 10 до 12 лет).

Также меняется название 438 статьи "Нарушение законов и обычаев войны" на "Военные преступления". Наказание в этой статье не меняется.

Кроме того, Уголовный кодекс дополняется новыми статьями, в частности "Преступления против человечности", то есть умышленное совершение в рамках осознанного широкомасштабного или систематического нападения на гражданское население, которое выражается в.:

  • преследование любой группы или сообщества, которая может быть идентифицирована, то есть ограничение основных прав человека по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или другим основаниям (признакам) дискриминации, определенным международным правом как недопустимые;
  • депортации населения, то есть принудительного и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещение (выселение) одного или более лиц из местности, на территории которой они законно находились, на территорию другого государства;
  • насильственного перемещения населения, то есть принудительного и при отсутствии оснований, предусмотренных международным правом, перемещение (выселение) одного или более лиц из местности, на территории которой они законно находились, в другую местность в пределах одного государства;
  • изнасилования, сексуальной эксплуатации, принуждения к занятию проституцией, принудительной беременности, принудительной стерилизации или любых других форм сексуального насилия;
  • рабства или торговли людьми;
  • насильственного исчезновения;
  • незаконного лишения свободы;
  • пытки;
  • других умышленных бесчеловечных деяний подобного характера, которые сопровождаются причинением сильных страданий или тяжких телесных повреждений или серьезного вреда психическому или физическому здоровью.

За такие уголовные нарушения предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним

Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута 281 голосом. Перед голосованием депутатам передали письма поддержки от Генштаба и Буданова, хотя дискуссия была напряженной с аргументами за и против.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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