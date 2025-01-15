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Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії подальшу підтримку країни та спільні кроки з досягнення миру

Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії подальшу підтримку країни та спільні кроки з досягнення миру

Київ • УНН

 • 33370 перегляди

Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрін у Києві. Сторони обговорили військову підтримку, санкції проти РФ та участь Латвії у відбудові України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Мієрін подальшу підтримку країни та спільні кроки з досягнення миру в регіоні, повідомляє сайт глави держави. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Був радий вітати в Києві Спікера Сейму Латвії Дайгу Мієрін. Провели предметну розмову щодо продовження підтримки України та спільних кроків, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру в усьому регіоні,

- заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що від початку повномасштабного російського вторгнення Латвія є надійним союзником України. "Вдячний латвійцям за щорічне виділення 0,25% ВВП на військову підтримку України, за допомогу нашим воїнам, усім українцям та українкам", - зазначив він.

Зеленський додав, що Україна цінує всі гуманітарні проєкти та внесок у відновлення України. Окрема подяка за підтримку Кримської платформи та проведення третього парламентського саміту в Ризі минулого року.

Для нас дуже важливо нагадувати всьому світу, що Крим є частиною нашої суверенної держави, що Крим - український півострів, і ми будемо продовжувати це,

- зазначив президент.

Повідомляється, що ключові теми зустрічі - посилення підтримки України для зміцнення позицій на полі бою, інші спільні з партнерами кроки для досягнення справедливого миру в усій Європі та напрацювання гарантій безпеки.

Також сторони приділили особливу увагу посиленню санкцій проти Росії, зокрема, російського тіньового флоту, енергетичного та банківського секторів.

Під час зустрічі також обговорили участь Латвії в проєктах відновлення Чернігівщини та в ініціативі "Продовольство з України".

Голова латвійського Сейму зі свого боку зазначила, що Латвія продовжуватиме підтримку України на євроінтеграційному шляху, братиме участь у відбудові інфраструктури, посиленні оборонно-промислового комплексу, тренуванні українських військових та реалізації економічних проєктів.

Нагадаємо

Латвія надала Україні військову допомогу на понад 501 млн євро. Країни обговорили подальшу співпрацю, включаючи підтримку ОПК, навчання військових та створення транспортного коридору.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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