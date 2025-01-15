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Зеленский обсудил со спикером Сейма Латвии дальнейшую поддержку страны и совместные шаги по достижению мира

Зеленский обсудил со спикером Сейма Латвии дальнейшую поддержку страны и совместные шаги по достижению мира

Киев  •  УНН

 • 2405 просмотра

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Зеленский провел встречу со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерин в Киеве. Стороны обсудили военную поддержку, санкции против РФ и участие Латвии в восстановлении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спикером Сейма Латвии Дайгой Миерин дальнейшую поддержку страны и совместные шаги по достижению мира в регионе, сообщает сайт главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Был рад приветствовать в Киеве Спикера Сейма Латвии Дайгу Миерин. Провели предметный разговор о продолжении поддержки Украины и совместных шагов, направленных на достижение справедливого и прочного мира во всем регионе,

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что с начала полномасштабного российского вторжения Латвия является надежным союзником Украины. "Благодарен латвийцам за ежегодное выделение 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, за помощь нашим воинам, всем украинцам и украинкам", - отметил он.

Зеленский добавил, что Украина ценит все гуманитарные проекты и вклад в восстановление Украины. Отдельная благодарность за поддержку Крымской платформы и проведение третьего парламентского саммита в Риге в прошлом году.

Для нас очень важно напоминать всему миру, что Крым является частью нашего суверенного государства, что Крым - украинский полуостров, и мы будем продолжать это,

- отметил президент.

Сообщается, что ключевые темы встречи - усиление поддержки Украины для укрепления позиций на поле боя, другие совместные с партнерами шаги для достижения справедливого мира во всей Европе и наработки гарантий безопасности.

Также стороны уделили особое внимание усилению санкций против России, в частности, российского теневого флота, энергетического и банковского секторов.

Во время встречи также обсудили участие Латвии в проектах восстановления Черниговщины и в инициативе "Продовольствие из Украины".

Председатель латвийского Сейма со своей стороны отметила, что Латвия будет продолжать поддержку Украины на евроинтеграционном пути, участвовать в восстановлении инфраструктуры, усилении оборонно-промышленного комплекса, тренировке украинских военных и реализации экономических проектов.

Напомним

Латвия предоставила Украине военную помощь на более 501 млн евро. Страны обсудили дальнейшее сотрудничество, включая поддержку ОПК, обучение военных и создание транспортного коридора.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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