Зеленський назвав меморандум рф ультимативним, посилаючись на розвіддані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не бачив меморандуму, проте за отриманою інформацією від партнерів та розвідки називає його ультимативним. Він пообіцяв розповісти свою позицію після ознайомлення з документом. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Президента Зеленського.

Дійсно не бачив цього меморандуму, але від партнерів та від розвідки я отримав інформацію що там може бути. І це дуже схоже на ультимативні речі російської федерації. Я відверто поділюся з вами що я про це думаю, коли я побачу - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що росія надала Україні "мирний меморандум", у якому викладено її "звичні" вже умови припинення вогню та мирної угоди. Позиція кремля фактично залишається незмінною: країна-агресорка вимагає повністю вивести війська України з територій, на вже частково захопила (Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської).