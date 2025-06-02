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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

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Зеленский назвал меморандум рф ультимативным, ссылаясь на разведданные

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от партнеров и разведки о меморандуме рф, который считает ультимативным. Он пообещал предоставить свою позицию после ознакомления с документом.

Зеленский назвал меморандум рф ультимативным, ссылаясь на разведданные

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не видел меморандума, однако по полученной информации от партнеров и разведки называет его ультимативным. Он пообещал рассказать свою позицию после ознакомления с документом. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Президента Зеленского.

Действительно не видел этого меморандума, но от партнеров и от разведки я получил информацию, что там может быть. И это очень похоже на ультимативные вещи российской федерации. Я откровенно поделюсь с вами, что я об этом думаю, когда я увижу

- заявил Зеленский.

Напомним

Ранее УНН писал, что россия предоставила Украине "мирный меморандум", в котором изложены ее "привычные" уже условия прекращения огня и мирного соглашения. Позиция кремля фактически остается неизменной: страна-агрессор требует полностью вывести войска Украины с территорий, которые уже частично захватила (Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской).

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина
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