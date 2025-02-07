Зеленський анонсував вигідні контракти для чоловіків 18-24 років у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський анонсував спецконтракти для молодих чоловіків у віці 18-24 років, яких планують залучити до Збройних сил України. Про це він повідоми в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

Наступного тижня уряд має намір розпочати вигідні контракти найму, щоб залучити молодих чоловіків у віці 18-24 років, які не досягли призовного віку, до збройних сил. Скільки чоловіків планується підписати, Зеленський відмовився повідомити.

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