Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал спецконтракты для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, которых планируют привлечь в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в интервью Reuters, передает УНН.

На следующей неделе правительство намерено начать выгодные контракты найма, чтобы привлечь молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, не достигших призывного возраста, в вооруженные силы. Сколько мужчин планируется подписать, Зеленский отказался сообщить.

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Напомним

Результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины свидетельствуют, что по новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.