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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 19127 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
18:07 • 61593 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 95350 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 103284 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 104251 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
7 февраля, 11:29 • 119851 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 106714 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123213 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 111543 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

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Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 19054 просмотра

Read in English

Правительство Украины запускает новую программу спецконтрактов для молодых мужчин 18-24 лет в ВСУ. Сколько мужчин планируется подписать Президент не сообщил.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал спецконтракты для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, которых планируют привлечь в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в интервью Reuters, передает УНН.

На следующей неделе правительство намерено начать выгодные контракты найма, чтобы привлечь молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, не достигших призывного возраста, в вооруженные силы. Сколько мужчин планируется подписать, Зеленский отказался сообщить.

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы07.02.25, 16:58 • 103274 просмотра

Напомним

Результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины свидетельствуют, что по новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
reutersReuters
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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