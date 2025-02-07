Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
Киев • УНН
Правительство Украины запускает новую программу спецконтрактов для молодых мужчин 18-24 лет в ВСУ. Сколько мужчин планируется подписать Президент не сообщил.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал спецконтракты для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, которых планируют привлечь в Вооруженные силы Украины. Об этом он сообщил в интервью Reuters, передает УНН.
На следующей неделе правительство намерено начать выгодные контракты найма, чтобы привлечь молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, не достигших призывного возраста, в вооруженные силы. Сколько мужчин планируется подписать, Зеленский отказался сообщить.
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Напомним
Результаты комплексного исследования мобилизационного потенциала Украины свидетельствуют, что по новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.