Зеленський анонсував нові далекобійні удари по території рф

російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Про це після наради з українським військовим керівництвом заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, українські підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію.

Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях - запевнив глава держави.

Під час наради також обговорили підготовку до візиту в Україну спецпосланця президента США Кіта Келлога і роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

Наразі близько 40% зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави - підкреслив З.еленський

В цьому контексті він анонсував необхідні зміни - "зокрема регуляторні, фінансові та кадрові".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу росії до миру.

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