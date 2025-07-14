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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Зеленський анонсував нові далекобійні удари по території рф

Київ • УНН

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Президент Зеленський після зустрічі з військовим керівництвом заявив, що російська армія відстала від очікувань свого командування, а Україна готує нові далекобійні удари. Обговорювалася також підготовка до візиту спецпосланця США Келлога та збільшення виробництва зброї в Україні.

Зеленський анонсував нові далекобійні удари по території рф

російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Про це після наради з українським військовим керівництвом заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, українські підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію.

Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях

- запевнив глава держави.

Під час наради також обговорили підготовку до візиту в Україну спецпосланця президента США Кіта Келлога і роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.

Наразі близько 40% зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави

- підкреслив З.еленський

В цьому контексті він анонсував необхідні зміни - "зокрема регуляторні, фінансові та кадрові".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повне розуміння США того, що можна зробити заради примусу росії до миру.

США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем13.07.25, 21:39 • 6928 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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