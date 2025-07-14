Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ
Киев • УНН
Президент Зеленский после встречи с военным руководством заявил, что российская армия отстала от ожиданий своего командования, а Украина готовит новые дальнобойные удары. Обсуждалась также подготовка к визиту спецпосланника США Келлога и увеличение производства оружия в Украине.
Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Об этом после совещания с украинским военным руководством заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, украинские подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию.
Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам
Во время совещания также обсудили подготовку к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога и работу с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.
Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель, а значит – оборонную самостоятельность нашего государства
В этом контексте он анонсировал необходимые изменения - "в частности регуляторные, финансовые и кадровые".
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное понимание США того, что можно сделать ради принуждения россии к миру.
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм13.07.25, 21:39 • 6920 просмотров