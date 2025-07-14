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США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
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Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Президент Зеленский после встречи с военным руководством заявил, что российская армия отстала от ожиданий своего командования, а Украина готовит новые дальнобойные удары. Обсуждалась также подготовка к визиту спецпосланника США Келлога и увеличение производства оружия в Украине.

Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ

Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Об этом после совещания с украинским военным руководством заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, украинские подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию.

Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам

- заверил глава государства.

Во время совещания также обсудили подготовку к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога и работу с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.

Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель, а значит – оборонную самостоятельность нашего государства

- подчеркнул Зеленский

В этом контексте он анонсировал необходимые изменения - "в частности регуляторные, финансовые и кадровые".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное понимание США того, что можно сделать ради принуждения россии к миру.

США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм13.07.25, 21:39 • 6920 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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