Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории РФ

Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Об этом после совещания с украинским военным руководством заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, украинские подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию.

Готовим новые наши дальнобойные удары. Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам - заверил глава государства.

Во время совещания также обсудили подготовку к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога и работу с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств.

Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель, а значит – оборонную самостоятельность нашего государства - подчеркнул Зеленский

В этом контексте он анонсировал необходимые изменения - "в частности регуляторные, финансовые и кадровые".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на полное понимание США того, что можно сделать ради принуждения россии к миру.

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