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Зеленський завітав до Польщі, роздав нагороди та подякував за допомогу і підтримку

Київ • УНН

 • 218588 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом завітав до Польщі, де зустрівся з волонтерами, які допомагають Україні та вручив їм нагороди. Відео зустрічі опубліковано на офіційному телеграм-каналі президента, пише УНН.

Деталі

У Любліні Володимир Зеленський зустрівся з польською журналісткою Бʼянкою Залевською, яка з 2014 року висвітлює російську агресію проти України та отримала поранення на сході, та волонтером-медиком Даміаном Дудою, який неодноразово зі своєю командою приїздив до України, в тому числі у Бахмут, Соледар та на лінію фронту на півдні, де рятували українських військових.

Цитата

"Пані Бʼянка Залевська … Її волонтерські зусилля врятували багато українських життів, зокрема дітей, які були транспортовані на лікування до дитячих шпиталів Польщі. Дякую за це! Подякував за всі зусилля медика-рятівника, керівника волонтерської медичної команди, викладача Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні Даміана Дуди. Він зі своєю командою приїздив в Україну: у Бахмут, Соледар, на лінію фронту на півдні. Рятував наших хлопців, наших воїнів, заснував фонд, який фінансує закупівлю медикаментів, і створив центр для підготовки бойових медиків, активно проводить тренінги для журналістів і волонтерів, які вирушають до зони бойових дій. Завдяки такій небайдужості життя реально рятуються", - зазначив президент України.

Також президент України наголосив, що в обличчі цих двох волонтерів він хоче подякувати усьому польському народу, який допомагає Україні.

"Я вдячний народу Польщі, що є такі сини й доньки у народу Польщі поруч з нами. Не тільки сусіди, а реальні наші друзі. Дякую всій Польщі за неоціненну підтримку й солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи!", - сказав Володимир Зеленський під час спілкування з волонтерами.

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