Зеленський відмовиться від президентської пенсії

“Коли ми відійдемо від "справочок", "довідочок", то буде менше корупції. Коли всі будуть сплачувати податки, то буде “соціалка”. Вона буде рівномірно зростати з кількістю податків, які надходять з бізнесу. ІТ-індустрія. Вони знають, що ми — номер 1 в Європі, через умови до ІТ-індустрії. Ми це зробили за останні місяці. Так, 5 %. Ми знаємо, нащо ми йдемо. Але, найвеличніші білоруські компанії переїхали до нас”, - заявив Президент.

У відповідь на це, присутні журналісти нагадали Зеленському слова Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який стверджує, що через 15 років в Україні не буде пенсії.

Одна з присутніх журналісток звернулася до Президента, зазначивши, що в нього буде президентська пенсія.

“Я відмовлюся від президентської пенсії, якщо людям, вибачте, не буде, що їсти. Навіщо мені такі пенсії? Дивіться, я б з розумінням ставився до того, що сказав прем'єр. У тій ситуації, в якій знаходиться й знаходилась Україна, молодь виїжджає. Старіє в цілому країна. Старіє поколіннями. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців? НЕ буде кому сплачувати податків. Тому. Якщо не буде нормальних ліберальних умов, включаючи вільну економічну зону, то хто буде сплачувати податки?”, - зазначив Президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніхто від COVID-хворих гроші не забирав.