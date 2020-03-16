Зеленський про поширення коронавірусу: нам терміново потрібні 500 карет „швидкої“ допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна потребує 500 карет "швидкої" допомоги для запобіганню поширення коронавірусу. Про це Зеленський заявив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.
Відповідаючи на питання ведучого, про що йшлося на зустрічі Глави держави з великими бізнесменами, Володимир Зеленський сказав: “Нам зараз терміново потрібно 500 „швидких“. Це та кількість, якої не вистачає для наших лікарень. Ми говорили про окремі кошти. Робимо окремий фонд. Нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікарських засобів десь 12-13 млрд грн. Нам потрібна їхня допомога”.
Також, за словами Президента, задля мінімізації впливу карантину на малий та середній бізнес буде розроблена окрема програма.
“Буде декілька структурних програм щодо канікул — не сплачувати великі кредити, зараз розробляється ця програма, ми обов’язково будемо допомагати (малому та середньому бізнесу. — Ред.)”, — зауважив Зеленський.
Нагадаємо, 16 березня в Києві лабораторно підтверджено два випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Всього в Україні зафіксовано п’ять підтверджених випадків інфекції.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів заборонив залізничне, авіа, автобусне міжміське та міжобласне пасажирське сполучення в Україні з 12:00 18 березня, протягом 17 березня планово буде вводитись заборона на роботу метрополітену. Можливість пересуватись громадським транспортом в межах міста - обмежать.
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Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.