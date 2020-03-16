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Зеленский про распространение коронавируса: нам срочно нужны 500 карет "скорой" помощи

Зеленский про распространение коронавируса: нам срочно нужны 500 карет "скорой" помощи

Киев  •  УНН

 • 17524 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Украина нуждается 500 автомобилях "скорой" помощи для предотвращения распространения коронавируса. Об этом Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

Отвечая на вопрос ведущего, о чем шла речь на встрече главы государства с крупными бизнесменами, Владимир Зеленский сказал: “Нам сейчас срочно нужно 500 „скорых“. Это количество, которого не хватает для наших больниц. Мы говорили об отдельных средствах. Делаем отдельный фонд. Нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лекарственных средств где 12-13 млрд грн. Нам нужна их помощь”.

Также, по словам Президента, для минимизации влияния карантина на малый и средний бизнес будет разработана отдельная программа.

“Будет несколько структурных программ по каникулам — не платить большие кредиты, сейчас разрабатывается эта программа, мы обязательно будем помогать (малому и среднему бизнесу. — Ред.)”, — отметил Зеленский.

Напомним, 16 марта в Киеве лабораторно подтверждены два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Украине зафиксировано пять подтвержденных случаев инфекции.

Как сообщал УНН, ранее Кабинет министров запретил железнодорожное, авиа, автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение в Украине с 12:00 18 марта, в течение 17 марта планово будет вводиться запрет на работу метрополитена. Возможность передвигаться общественным транспортом в пределах города — ограничат.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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