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Зеленський призначив голову Волинської ОДА

Зеленський призначив голову Волинської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка на посаду очільника Волинської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Президента №871/2019 від 2 грудня 2019 року, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації”, — йдеться в тексті указу.

У серпні 2019 року Погуляйка було призначено першим заступником голови Луганської облдержадміністрації.

Нагадаємо, Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА.

Українські Національні Новини

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