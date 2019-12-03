Зеленський призначив голову Волинської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погуляйка на посаду очільника Волинської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі Президента №871/2019 від 2 грудня 2019 року, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Призначити Погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації”, — йдеться в тексті указу.
У серпні 2019 року Погуляйка було призначено першим заступником голови Луганської облдержадміністрації.
Нагадаємо, Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА.