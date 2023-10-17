Зеленський не надсилав офіційний запит щодо візиту в Ізраїль: посол України спростував чутки

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 12213 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 16444 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 26945 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 98414 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 170586 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 176647 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 138326 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137027 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87507 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94157 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.7м/с
34%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 12015 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 15606 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 19553 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 20159 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 15144 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 12220 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 176650 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 235837 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 384160 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14295 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19425 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35793 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32242 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 138327 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зеленський не надсилав офіційний запит щодо візиту в Ізраїль: посол України спростував чутки

Київ • УНН

 • 351986 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі однієї з ізраїльських радіостанцій спростував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський отримав відмову у візиті до країни після офіційного звернення, пише УНН.

Зеленський не надсилав офіційний запит щодо візиту в Ізраїль: посол України спростував чутки

Цитата

«Йшлося вчора про офіційне звернення. Я підтверджую, що не було жодного офіційного звернення»,- наголосив Євген Корнійчук та додав: «Спекуляції, на мій погляд, грають на користь хіба що росії, бо для вух російського керівництва, напевно, це звучить чудово, що Зеленському не погодили його приїзд до Ізраїлю. Але це не відповідає дійсності».

Деталі

Україна наразі воює з терористичною державою, тому можливості пересування Президента у цій ситуації досить обмежені. З точки зору безпеки інформація про візит Президента має з’являтися, лише коли він безпосередньо з’явився на території іншої держави. Ймовірно під час чергового турне з візитами до країн союзників у Зеленського з'явиться можливість завітати до Ізраїлю і Євген Корнійчук впевнений, що ніяких заперечень з боку влади Ізраїлю не буде.

Раніше

Ynet писало, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня хотів приїхати разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном до Ізраїлю. Але в Ізраїлі йому відповіли, що візит "не на часі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський закликав світових лідерів відвідати Ізраїль заради підтримки людей, що потерпають від терору

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35