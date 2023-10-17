Зеленський не надсилав офіційний запит щодо візиту в Ізраїль: посол України спростував чутки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі однієї з ізраїльських радіостанцій спростував інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський отримав відмову у візиті до країни після офіційного звернення, пише УНН.
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«Йшлося вчора про офіційне звернення. Я підтверджую, що не було жодного офіційного звернення»,- наголосив Євген Корнійчук та додав: «Спекуляції, на мій погляд, грають на користь хіба що росії, бо для вух російського керівництва, напевно, це звучить чудово, що Зеленському не погодили його приїзд до Ізраїлю. Але це не відповідає дійсності».
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Україна наразі воює з терористичною державою, тому можливості пересування Президента у цій ситуації досить обмежені. З точки зору безпеки інформація про візит Президента має з’являтися, лише коли він безпосередньо з’явився на території іншої держави. Ймовірно під час чергового турне з візитами до країн союзників у Зеленського з'явиться можливість завітати до Ізраїлю і Євген Корнійчук впевнений, що ніяких заперечень з боку влади Ізраїлю не буде.
Раніше
Ynet писало, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня хотів приїхати разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном до Ізраїлю. Але в Ізраїлі йому відповіли, що візит "не на часі".
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