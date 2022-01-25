Суд відправив під домашній арешт водія, який в Харкові збив двох дітей на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Київський районний суд Харкова змінив запобіжний захід водію Toyota Land Cruiser, якого підозрюють у збитті у Харкові двох дітей прямо на пішохідному переході, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив журналісту УНН спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
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“Водієві було змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (на 60 діб — ред.). Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно, статтю перекваліфікували на ч. 1 ст. 286 КК України”, — повідомив Чубенко.
Деталі
За його словами, прокуратура ініціювала перед судом зміну запобіжного заходу, оскільки утримувати під вартою підозрюваного у нетяжкому злочині незаконно.
“Закон забороняє утримання під вартою людини, якій оголошено підозру за ч.1 ст. 286-1 ККУ. У цій ситуації найтяжчий запобіжний захід, який можна було обрати за законом, це домашній арешт”, — зазначив він.
Чубенко також роз’яснив причину зміни обвинувачення.
“Спочатку була ч. 2 ст. 286-1 ККУ, вона передбачала вчинення ДТП у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило тяжке тілесне ушкодження потерпілому. Але оскільки експертиза встановила у потерпілих ушкодження легкого та середнього ступеня її перекваліфікували на ч. 1 ст. 286-1 ККУ”, — пояснив Чубенко.
Доповнення
У Харкові 11 листопада 2021 року автомобіль Тoyota Land Cruiser збив двох дітей прямо на пішохідному переході. Водій проїхав на “червоне” та, не зупиняючись, поїхав на пішоходів. Одного із постраждалих автомобіль протяг під бампером ще кілька десятків метрів.
Водія Toyota Land Cruiser, який 11 листопада збив у Харкові двох дітей прямо на пішохідному переході, спочатку взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тисяч гривень.
Як з’ясував УНН, аналізи показали, що водій був під дією наркотиків.
Також стало відомо, що водія притягували до відповідальності за іншу автоаварію лише місяць тому.