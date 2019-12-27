Збірна України з футзалу потрапила до топ-6 команд Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За підсумками 2019 року збірна України з футзалу ввійшла до топ-10 кращих команд Європи, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Підопічні Олександра Косенка дізналися місце в підсумковому рейтингу футзальних збірних УЄФА за рік.
Збірна України посіла в ньому шосте місце — коефіцієнт 2002,36. Майже на 27 балів “жовто-блакитні” випереджають Сербію, але відстають на 11 пунктів від Азербайджану.
Суперники по еліт-раунду відбору ЧС-2020 розташувалися на наступних позиціях: Іспанія — перша, Сербія — сьома, Франція — 15-а.
Додамо, що на вершині генерації знаходиться Іспанія — 2112,09.