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Збірна України з футзалу потрапила до топ-6 команд Європи

Збірна України з футзалу потрапила до топ-6 команд Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. За підсумками 2019 року збірна України з футзалу ввійшла до топ-10 кращих команд Європи, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Косенка дізналися місце в підсумковому рейтингу футзальних збірних УЄФА за рік.

Збірна України посіла в ньому шосте місце — коефіцієнт 2002,36. Майже на 27 балів “жовто-блакитні” випереджають Сербію, але відстають на 11 пунктів від Азербайджану.

Суперники по еліт-раунду відбору ЧС-2020 розташувалися на наступних позиціях: Іспанія — перша, Сербія — сьома, Франція — 15-а.

Додамо, що на вершині генерації знаходиться Іспанія — 2112,09.

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