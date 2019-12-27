Сборная Украины по футзалу попала в топ-6 команд Европы

Подопечные Александра Косенко узнали место в итоговом рейтинге футзальных сборных УЕФА в год.

Сборная Украины заняла в нем шестое место — коэффициент 2002,36. Почти на 27 баллов “желто-голубые” опережают Сербию, но отстают на 11 пунктов от Азербайджана.

Соперники по элит-раунду отбора ЧМ-2020 расположились на следующих позициях: Испания — первая, Сербия — седьмая, Франция — 15-а.

Добавим, что на вершине генерации находится Испания — 2112,09.