Збірна України кваліфікувалася в плей-офф відбору на чемпіонат світу з гандболу

Деталі

Після поразки в стартовому турі від Словаччини та перемоги над Люксембургом, українські дівчата у вирішальній для себе грі - в останньому турі - розібрались з Ізраїлем 31:24.

Сім м’ячів закинула Наталія Воловник, 6 голів в активі Тетяни Поляк, також 6 разів відзначилась Леся Смолінг, яка із сумою у 23 голи стала найкращими снайпером збірної України та посіла друге місце і списку топ-бомбардирів всієї кваліфікації.

Команда Бориса Чижова вийшла до плей-офф з другого місця разом із переможцем квартету Словаччиною.

Зазначено, що жеребкування плей-офф відбору на чемпіонат світу-2021 відбудеться 22. Україна буде знаходитися у 2-му кошику під час жеребу. Суперником "жовто-блакитної" команди стане одна зі збірних 1-го кошику, у якому перебувають: Німеччина, Чорногорія, Угорщина, Швеція, Румунія, Сербія, Росія, Польща, Чехія та Словенія.

Доповнення

Матчі плей-офф пройдуть 16/17 квітня і 21/22 квітня. Переможці протистоянь вийдуть на чемпіонат світу.