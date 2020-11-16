Збірна Швейцарії викликала трьох додаткових гравців на гру проти України

У розташування національної команди прибули захисник "Боруссії" Менхенгладбах Міхаель Ланг, хавбек "Янг Бойз" Мішель Ебішер і півзахисник "Базеля" Пайтім Касамі.

В активі Ланга 31 гра та 3 голи за національну команду, Касамі провів 12 матчів і забив двічі, а Ебішер відіграв тільки три рази.

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Примітно, що раніше швейцарці втратили Сільвана Відмера та Джордана Лотомба у яких позитивні тести на коронавірус. Крім того через дискваліфікацію зустріч пропустять Ніко Ельведі та Ремо Фройлер.

Додамо, Швейцарія замикає турнірну таблицю групи 4, поступаючись Україні три очки. Щоб зберегти прописку в елітному дивізіоні Ліги націй, команді Петковича необхідно перемагати українців з рахунком 1:0, 2:1 або з різницею в два або більше м'ячів.