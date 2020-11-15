Збірна України встановила антирекорд у грі з Німеччиною

Збірна України зазнала четвертої поспіль поразки в гостях, пропустивши при цьому 16 м’ячів, а забивши всього 2. Тим самим підопічні Андрія Шевченка побили один з найстаріших антирекордів збірної 25-річної давності. А ще одне “досягнення” українці повторили, продовживши безвиграшну серію з Німеччиною до 8 матчів (3 нічиї і 5 поразок). Стільки ж ігор налічує серія без перемог команди і у зустрічах з Італією.

Примітно, що жодного тріумфального результату в баталіях з німцями та італійцями Україна поки ще не святкувала.

Нагадаємо, що Україна поступилася Німеччині 1:3, але зберегла третій рядок у групі Ліги націй.