Сборная Украины установила антирекорд в игре с Германией

Сборная Украины потерпела четвертое поражение подряд в гостях, пропустив при этом 16 мячей, а забив всего 2. Тем самым подопечные Андрея Шевченко побили один из старейших антирекордов сборной 25-летней давности. А еще одно “достижение” украинцы повторили, продолжив безвыигрышную серию с Германией до 8 матчей (3 ничьи и 5 поражений). Столько же игр насчитывает серия без побед команды и во встречах с Италией.

Примечательно, что ни триумфального результата в баталиях с немцами и итальянцами Украина пока еще не праздновала.

Напомним, что Украина уступила Германии 1:3, но сохранила третью строчку в группе Лиги наций.