Сборная Швейцарии вызвала трех дополнительных игроков на игру против Украины

В расположение национальной команды прибыли защитник "Боруссии" Менхенгладбах Михаэль Ланг, хавбек "Янг Бойз" Мишель Ебишер и полузащитник "Базеля" Пайтим Касами.

В активе Ланга 31 игра и 3 гола за национальную команду, Касами провел 12 матчей и забил дважды, а Ебишер сыграл только три раза.

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Примечательно, что ранее швейцарцы потеряли Сильвана Видмера и Джордана Лотомба e которых положительные тесты на коронавирус. Кроме того из-за дисквалификации встречe пропустят Нико Ельведи и Ремо Фройлер.

Добавим, Швейцария замыкает турнирную таблицу группы 4, уступая Украине три очка. Чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги наций, команде Петковича необходимо побеждать украинский со счетом 1:0, 2:1 или с разницей в два или более мячей.