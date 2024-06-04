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Збереження традицій, реабілітація ветеранів, інфраструктурні проєкти: конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав майже 1 тис. заявок

Збереження традицій, реабілітація ветеранів, інфраструктурні проєкти: конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав майже 1 тис. заявок

Київ • УНН

 • 16540 перегляди

Конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав майже 1 тис. заявок.

Цьогорічний конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" зібрав рекордну кількість заявок - 912. Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

"Друзі, дякуємо усім проактивним і свідомим за участь в конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!". Ми отримали 912 заявок (на 75 більше, ніж торік).

Невдовзі ми представимо вам нашу експертну комісію і перейдемо до етапу оцінювання ваших проєктів", - ідеться у повідомленні.

Так, зокрема, організатори конкурсу отримали:

  • 475 проєктів в сфері медицини, освіти та інфраструктури; 
  • 216 проєктів щодо розвитку громадських просторів;
  • 114 проєктів щодо реінтеграції та реабілітації ветеранів;
  • 87 проєктів щодо збереження традицій та культурної спадщини;
  • 20 проєктів в сфері енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНН, стартував 9-й сезон конкурсу "Час діяти, Україно!"

За останні 2 роки в межах конкурсу українці реалізували 250 проєктів на 20 млн грн. А ще 20 млн грн залучили через співфінансування.

"Саме завдяки цьому конкурсу в Україні з’явилося близько 80 укриттів, 30 класів безпеки, 20 ветеранських просторів та сотні справді важливих проєктів!" - розповіли у благодійному фонді.

Географія конкурсу: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області та місто Київ.

Сума гранту: від 50 000 грн до 100 000 грн.

Сума співфінансування: не менше ніж 50% фінансування фонду.

Також додамо, що триває процес подачі заявок для участі у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні", який реалізує благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Державною установою "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" в межах проєкту Президента України "Активні парки", за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

Мета конкурсу – сприяти створенню та облаштуванню спортивних центрів, адаптованих для жителів громад, зокрема осіб з інвалідністю, в точу числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, у яких вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.

Крайній термін подачі заявок: 04.07.2024.

Бюджет конкурсу: 4 млн гривень.

Розмір гранту: до 400 000 грн.

Географія конкурсу: 13 регіонів України.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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