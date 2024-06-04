Сохранение традиций, реабилитация ветеранов, инфраструктурные проекты: конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!"собрал почти 1 тыс. заявок
Киев • УНН
Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" собрал почти 1 тыс. заявок.
Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" в этом году собрал рекордное количество заявок - 912. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.
"Друзья, спасибо всем проактивным и сознательным за участие в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!". Мы получили 912 заявок (на 75 больше, чем в прошлом году).
Вскоре мы представим вам нашу экспертную комиссию и перейдем к этапу оценки ваших проектов", - говорится в сообщении.
В частности, организаторы конкурса получили:
- 475 проектов в сфере медицины, образования и инфраструктуры;
- 216 проектов по развитию общественных пространств;
- 114 проектов по реинтеграции и реабилитации ветеранов;
- 87 проектов по сохранению традиций и культурного наследия;
- 20 проектов в сфере энергетической безопасности.
Как сообщал УНН, стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!".
За последние 2 года в рамках конкурса украинцы реализовали 250 проектов на 20 млн грн. а еще 20 млн грн привлекли через софинансирование.
"Именно благодаря этому конкурсу в Украине появилось около 80 укрытий, 30 классов безопасности, 20 ветеранских пространств и сотни действительно важных проектов!"- рассказали в благотворительном фонде.
География конкурса: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области и город Киев.
Сумма гранта: от 50 000 грн до 100 000 грн.
Сумма софинансирования: не менее 50% финансирования фонда.
Также добавим, что продолжается процесс подачи заявок для участия в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Нестримні", который реализует благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с государственным учреждением "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в рамках проекта Президента Украины "Активные парки", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.
Цель конкурса - способствовать созданию и обустройству спортивных центров, адаптированных для жителей громад, в частности лиц с инвалидностью, в точу числе лиц с инвалидностью вследствие войны, в которых они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь громады.
Крайний срок подачи заявок: 04.07.2024.
Бюджет конкурса: 4 млн гривен.
Размер гранта: до 400 000 грн.
География конкурса: 13 регионов Украины.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
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