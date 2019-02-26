Зайцевій під час проголошення вироку у суді стало погано

Під час проголошення суддею вироку Зайцеву вивези із зали суду. За інформацією суду, обвинуваченій стало погано. Суддя продовжив проголошення вироку.

Як повідомляв УНН, сьогодні суд зачитує вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова, у скоєнні якої обвинувачуються Олена Зайцева і Геннадій Дронова.

19 лютого суд видалився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення у справі ДТП на вулиці Сумській.

Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Захист Зайцевої попросив суд при ухваленні вироку врахувати дві пом'якшуючі обставини і застосувати положення статті 69-1 КК України, яким призначити максимальне покарання обвинуваченій не можна.

Обвинувачені виступили у суді з останнім словом. Дронов розкаявся і попросив пробачення у потерпілих. Зайцева заявила, що готова понести будь-яке покарання, яке їй призначить суд.

Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.