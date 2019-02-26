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Зайцевой во время провозглашения приговора в суде стало плохо

Зайцевой во время провозглашения приговора в суде стало плохо

Киев  •  УНН

 • 16778 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова Елене Зайцевой стало плохо во время провозглашения в суде приговора, передает корреспондент УНН.

Во время провозглашения судьей приговора Зайцеву вывези из зала суда. По информации суда, обвиняемой стало плохо. Судья продолжил провозглашения приговора.

Как сообщал УНН, сегодня суд зачитывает приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, в совершении которого обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронова.

19 февраля суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по делу ДТП на улице Сумской.

Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.

Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".

Защита Зайцевой попросил суд при вынесении приговора учесть два смягчающих обстоятельства и применить положения статьи 69-1 УК Украины, которым назначить максимальное наказание обвиняемой нельзя.

Обвиняемые выступили в суде с последним словом. Дронов раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Зайцева заявила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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