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Заступник міністра оборони позапланово проінспектував склади з продуктами для військових

Київ • УНН

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Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові перевірки складів на сході та в центрі України з метою контролю за якістю та розподілом добових польових пайків для військовослужбовців, розгляду скарг на якість пайків та забезпечення належного постачання повноцінного харчування військовим.

Заступник міністра оборони позапланово проінспектував склади з продуктами для військових

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України, з метою проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів - сухпайків для військових. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових,

- зауважив Віталій Половенко.

Деталі

Зазначається, що до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3500 кілокалорій.

Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-а норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-у норму,

- сказав Віталій Половенко.

Крім цього, заступник Міністра оборони наголосив, востаннє закупівля пайку 15-ї норми відбулася в кінці 2022-го року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторних вимог.

Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому, Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі,

наголосив заступник Міністра оборони.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України, 29 лютого, відвідав передові позиції на Авдіївському та Курахівському напрямках, де перевірив роботу зв'язку та пунктів управління підрозділів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Міністерство оборони України
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