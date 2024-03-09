Заступник міністра оборони позапланово проінспектував склади з продуктами для військових

Заступник міністра оборони Віталій Половенко провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України, з метою проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів - сухпайків для військових. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консервів і видається на декілька діб. А, ось 15-та – це повністю готові збалансовані страви для наших військових,